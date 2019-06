Polsstokspringer Ben Broeders scherpt in Duitsland persoonlijk record aan tot 5m63

Ben Broeders is vrijdag op de internationale atletiekmeeting in het Duitse Dessau tweede geworden in het polsstokspringen. De Leuvenaar wipte over 5m63, een verbetering van zijn persoonlijk record met één centimeter. Voor het WK atletiek in Doha is 5m71 nodig.

Bij aanvang van het seizoen stond het persoonlijk record van Broeders op 5m61, maar in Oordegem deed hij er enkele weken geleden al een centimetertje bij. Dat herhaalde hij vandaag in Dessau nog eens. De 23-jarige polsstokspringer heeft zijn beste vorm teruggevonden na een vierde plaats op het EK in Amsterdam in 2016 en een Europese titel bij de beloften in 2017. De winst ging in Dessau naar de Amerikaan Cole Walsh, die over 5m73 sprong.

Op de 1.500 meter bij de vrouwen kraakte Elise Vanderelst in de laatste ronde en kwam met een zesde plaats in 4:20.97 niet in de buurt van de WK-limiet, die op 4:06.50 staat. Het persoonlijk record van Vanderelst bedraagt 4:05.75. In het speerwerpen werd Timothy Herman derde met 78m06, terwijl de WK-limiet 83m00 bedraagt. (belga)