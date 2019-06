De Lijn heeft in het eerste kwartaal van dit jaar al 455 busritten moeten schrappen in Limburg wegens geen chauffeur. “In heel 2018 waren dat er 319”, zegt vakbond ACOD. “Het beleid schiet tekort.”

“Het tekort aan buschauffeurs bij De Lijn is een probleem dat jaar na jaar groter wordt. Tien jaar geleden beschouwde de vervoersmaatschappij het schrappen van een rit nog als not done. Nu bedekt de directie ...