Een Nederlandse ‘klant’ is vrijdag niet teruggekeerd van een proefrit met een KTM van Motorhuis Erckens in Zonhoven. “Het rijbewijs dat hij toonde, bleek vals. De man is gekend bij de politie”, zegt zaakvoerder Danny Erckens.

De ‘klant’ leek oprecht geïnteresseerd in de tweedehandsmotor KTM Superduke 1290. De naked bike stond in de winkel geprijsd voor 10.990 euro. “De Nederlander was donderdag al twee keer in de zaak geweest ...