Max Verstappen over Le Castellet: “Geen gemakkelijk circuit”

De F1-wereld zakt dit weekend achterover om naar de 24 Uur van Le Mans te kijken, maar reist dan zelf naar Frankrijk voor de GP in Le Castellet. Voor Max Verstappen bijna een thuisrace, want hij woont 200 kilometer verderop in Monaco. “Niet ver van thuis, dat maakt het leven wat makkelijker”, zegt de Limburger.