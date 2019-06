ROYALS. De prinsessenschoenen van Kate. En zo wil Meghan van haar babykilo's af

Van een koninklijk stulpje dat te koop staat en de opvallende prinsessenschoentjes van Kate Middleton. En hoe zit het eigenlijk met het sportschema van nieuwe mama Meghan Markle? Alle weetjes en roddels uit adellijke kringen op een rij.

Kate Middleton schitterde woensdag letterlijk toen ze naar een galadiner voor het goede doel ging in Somerset House. De hertogin van Cambridge droeg voor de gelegenheid een crèmekleurige, aansluitende jurk met blote schouders van ontwerpster Barbara Casasola. Die droeg ze overigens al eens in juli 2016. Maar het waren vooral haar schoenen die de aandacht trokken. De mama van drie koos voor zilverkleurige glitterpumps met een hoog Assepoester-gehalte van Jimmy Choo. Een voorbeeld nemen aan de royal? De zogenoemde ‘Romy Fireball Pumps’ kosten 681 euro. De brunette heeft er trouwens een drukke week op zitten: samen met prins William scheerde ze schapen in Cumbira en de twee gingen ook (niet onopgemerkt) op een romantische date.

Foto: Photo News

De kindjes van de Zweedse kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel zijn goed op weg om echte koninklijke sterren te worden. Ter gelegenheid van de Zweedse nationale feestdag vorige week werden foto’s van prinses Estelle en prins Oscar gedeeld op Instagram. Nu zijn daar nog een paar nieuwe en uiterst zomerse kiekjes bijgekomen. Op een van de schattige foto’s blaast hun zevenjarige dochter een de pluisjes van een paardenbloem weg. “Zomerkampen”, staat er bij de kiekjes die de zomer moeten inluiden.

Intussen heeft de wereld Meghan Markle als twee keer gezien sinds ze mama is van baby Archie. Een keer als ze samen met prins Harry hun zoontje aan de wereld toonde, en een keer tijdens Trooping The Color, de verjaardagsparade van de Queen op zaterdag 8 juni. De reden waarom ze zich liet zien is volgens de internationale pers heel simpel. “Het is de koningin haar verjaardagsfeestje. Dat mis je niet.”

Volgens een andere bron in entertainmentblad People zal de hertogin van Sussex nog wel vaker in het openbaar verschijnen tijdens haar moederschapsverlof dar vermoedelijk tussen de drie en vijf maanden zal duren. “Ze is een echt werkmens. Ze zal al beginnen te werken tijdens haar verlof. Ik ken haar, zo is ze gewoon.”

Foto: Photo News

Werken om haar babykilo’s kwijt te krijgen, doet Markle volgens de Britse royaltywatcher Katie Nicholl al volop achter de schermen. Zware trainingen zou ze naar verluidt wel nog aan haar laten voorbijgaan. Haar verkozen training van het moment: yoga. “Ze wil nog niet te veel eisen van haar lichaam. Yoga en wandelingen maken door Windsor Great Park zijn het enige wat ze doet. Ze wil niets overhaasten en vooral genieten van deze periode”, klinkt het in een reactie met entertainmentsite ET Online.

Guardamangia Foto: ISOPIX

Guardamangia, het huis waar de Britse koningin Elizabeth II in de jaren 50 samenwoonde met haar echtgenoot Philip in Malta, staat te koop. Kostprijs: 5,9 miljoen euro. En er is héél veel werk aan. “Een grote eigendom in palazzostijl net buiten Valletta”, staat te lezen op de website van immokantoor Homes of Quality. Het is dan ook een indrukwekkend huis, met zes slaapkamers, drie badkamers, afzonderlijke gastenvertrekken en een prachtig uitzicht over de Middellandse Zee.

Volgens het immokantoor is het ook “historisch van erg grote waarde”. Dat zit zo: het was het eerste huis dat koningin Elizabeth II samen met haar man kocht. Zij was toen nog prinses, Philip deed zijn legerdienst. Ze woonden er van 1949 tot 1951. De aandachtige lezer zal de laatste zin van de beschrijving niet ontgaan. “De eigendom schreeuwt om een grote renovatie en zal een sublieme residentie of winkelruimte vormen.”