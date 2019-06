Louis Vuitton is populairste luxemerk van het moment

Online databank BrandZ bekijkt op jaarbasis welke merken bij de meest waardevolle labels ter wereld horen. In de categorie waardevolste modemerk, prijkt het Franse modehuis Louis Vuitton helemaal bovenaan.

Het succes van Louis Vuitton is volgens de databank te wijten aan het talent van de Noord-Franse hoofdontwerper Nicolas Ghesquière, die in ons land studeerde, en de gegeerde lederwaren van het huis. Ook ontwerper Virgil Abloh zou de populariteit van het label ten goede zijn gekomen dankzij zijn mannencollecties voor het merk, die steeds veel aandacht krijgen. Abloh, die met Off-White zijn eigen merk heeft, heeft ook veel beroemde fans onder wie Kanye en Kim Kardashian West en Rihanna die kunnen dienen als promo.

Naar schatting is het bedrijf zo’n 41,8 miljard dollar waard. Dat is 15 procent meer dan vorig jaar. Met de vermoedelijke totaalwaarde, neemt Louis Vuitton een sterke leiderspositie in. De top drie van populaire merken wordt verder aangevuld door twee andere Franse modehuizen: Chanel (geschatte waarde 32,7 miljard euro) en Hermès (geschatte waarde 27,4 miljard euro). De top tien gaat verder met Gucci, Rolex, Cartier, Burberry, Dior, Saint Laurent en Prada.