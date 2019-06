De mijlpalen in de twintigjarige carrière van Belle Perez

De Spaanse warmte naar de Lage Landen brengen, zo omschrijft Belle Perez (43) haar missie. Samen met de Spaanse Hamontse overlopen we haar twintigjarige carrière, dit aan de hand van de vijf mijlpalen die haar parcours markeerden. “‘Hello World’ was meer dan mijn eerste hit: het was mijn manier om uit te breken”, zegt ze.