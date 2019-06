Komende jaren 2.000 nieuwe elektrotechnici nodig

De komende twee jaar zijn 2.000 nieuwe elektrotechnici nodig in België, zo meldt de paritaire sectororganisatie Volta. Onder meer door het toenemend belang van zonnepanelen en andere vormen van hernieuwbare energie zijn meer mensen nodig.

Het cijfer is gebaseerd op het aantal extra werknemers dat er tussen 2016 en 2018 bijkwam. Toen was er 5 procent groei, of 2.000 extra klassieke elektriciens, installateurs van zonnepanelen of zonneboilers of van airco en beveiliging en dies meer. Die groei zal alleen maar toenemen, meldt Volta vrijdag in een persbericht naar aanleiding van de voorstelling van de nieuwste sectorcijfers.

“Hernieuwbare energie wordt steeds belangrijker en er is een grotere vraag naar beveiliging en automatisering, ook in de particuliere woningbouw. Dat zorgt voor stijgende hoogspanning op de arbeidsmarkt: bedrijven zijn dringend op zoek naar meer dan 2.000 elektrotechnici alleen al voor de komende twee jaar”, klinkt het.

Er is volgens Volta maar één werkzoekende per vier vacatures. De sectororganisatie van werkgevers en -nemers voert daarom bijvoorbeeld al jaren een educatieve campagne gericht op jongeren en leerkrachten lager en secundair onderwijs.

In 2016 waren in de hele Belgische sector 36.212 werknemers aan de slag bij 4.725 werkgevers, in 2018 waren er dat 38.255 bij 5.187 werkgevers.