Na alle ellende: Thomas Buffel & Annabel op een roze wolk met baby Lionel

Twee jaar geleden stond zijn wereld stil. Thomas Buffel (38) verloor zijn vrouw Stephanie aan kanker en bleef achter met de tweeling Fausto en Maceo (5). In deze moeilijke tijd was er zorgjuf Annabel (31). En sneller dan verwacht: hun eerste kindje samen. Lionel, zo heet hun pasgeboren zoontje. “Mijn koosnaampje voor Thomas in het begin van onze relatie”, glimlacht Annabel.