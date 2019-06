Deze sneakers mogen gewoon op de composthoop

Het Canadese bedrijf Native Shoes heeft volledig composteerbare sneakers ontwikkeld. De schoenen krijgen de toepasselijke naam ‘plant shoe’ mee en zijn volledig, op natuurlijke manier, afbreekbaar.

Het bedrijf heeft de term ‘groene’ voetafdruk wel heel letterlijk genomen toen ze de schoenen ontwierpen. Het mikte op een milieubewuste schoen, gemaakt van planten, die je zonder probleem met de rest van het tuin- en keukenafval op de composthoop kunt gooien als ze versleten zijn.

De buitenzool is gemaakt van Lactae Hevea, een gepatenteerde zool van natuurlijke materialen. Het schoeisel bestaat verder uit linnen, een bovenlaag uit biologisch katoen en ananasschil. Die schillen komen uit de Filipijnen, waar ananasschillen uit de afvalbergen worden geplukt om duurzaam textiel van te maken. Alle onderdelen worden samengehouden dankzij een natuurlijke lijm op basis van latex.

De Plant Shoe is te koop voor 275 euro per paar via de officiële site van het merk. Er wordt ook in België geleverd.