Julian Alaphilippe de beste na lange vlucht, Yates blijft leider in Dauphiné

Na twee opeenvolgende ritzeges voor Wout van Aert was het vandaag aan Julian Alaphilippe om met de bloemen te zwaaien. De kopman van Deceuninck-Quick Step trok al na twaalf kilometer in het offensief met de Oostenrijker Mühlberger en de Italiaan De Marchi die in de slotklim de rol moest lossen. In een spurt met twee moest Alaphilippe alle zeilen bijzetten om Mühlberger van de zege te houden. De favorieten hielden het kruit op zak, de Brit Adam Yates blijft leider.

Het was van de Waalse Pijl geleden dat Alaphilippe - al goed voor negen zeges dit jaar - nog had gewonnen. Gisteren nog liet hij zich in de spurt vloeren door Wout van Aert en Sam Bennett. Hoog tijd dus om nog eens met een nummertje uit te pakken, vond de Fransman, temeer daar hij vorige week zijn contract bij Deceuninck - Quick Step kon verlengen.

En dus trok Alaphilippe al na twaalf kilometer in het offensief, bijgestaan door de Oostenrijker Mühlberger (BORA hansgrohe) en de Italiaan De Marchi (CCC). Twee leuke vluchtgezellen die er meteen de vaart inbrachten. Het peloton liet betijen zodat de voorsprong van het drietal al snel opliep tot boven de tien minuten. Alaphilippe had duidelijk zijn zinnen gezet op de bergtrui en kwam op de zeven eerste hellingen als eerste boven.

Taaie Mühlberger

Zou de beslissing vallen op de Col de Beaune, de achtste en laatste beklimming van de dag waarvan de top op iets meer dan tien kilometer lag van finishplaats Saint-Michel-de-Maurienne? Alaphilippe probeerde tot twee keer toe zijn vluchtgezellen te verschalken maar vooral Mühlberger hield probleemloos het wiel van de Fransman. De Marchi plooide, leek niet te kraken maar moest in de slotkilometer toch zijn twee vluchtgezellen laten gaan.

Mühlberger bleek een meer dan taaie klant en zette Alaphilippe ook in de afdaling onder druk. Heel even leek Alaphilippe van de weg te sukkelen maar de ex-veldrijder, afgelopen dinsdag 27 jaar oud geworden, corrigeerde zijn misstap meesterlijk.

Groot was het verschil niet.

De spurt dan. Alaphilippe drong zijn Oostenrijkse tegenstander perfect de leiding op maar toen die op tweehonderd meter van de finish zijn spurt inzette, leek Alaphilippe op een te grote versnelling tekort te zullen komen. Met een ultieme inspanning gooide de Fransman zijn voorwiel alsnog als eerste over de finish maar echt zeker leek hij ook niet.

Favorieten sparen zich

Het peloton met de favorieten reed een passieve slotklim. De rangen werd in de beklimming stelselmatig uitgedund maar tot echte aanvallen kwam het niet. Team Ineos probeerde het peloton nog even onder druk te zetten maar slachtoffers vielen er niet. Leider Adam Yates nestelde zich makkelijk in de kop van het uitgedunde peloton en behield zijn leiderstrui. Wout van Aert moet zijn trui van beste jongeren afstaan aan Bjorg Lambrecht van Lotto-Soudal.