Kritiek voor Instagrammodel en ‘tepel’-activiste die topless ritje op achtbaan maakte

Een Amerikaans Instagrammodel houdt van een streepje naakt en poseert geregeld zonder bovenstukje voor foto’s.

Die beelden leggen Julia Rose geen windeieren: het model heeft net geen twee miljoen volgers op Instagram. De jonge vrouw is ook aanhanger van de ‘free the nipple’-beweging, die strijdt voor ongecensureerd vrouwelijk naakt op sociale media. Maar een topless stunt op een achtbaan schiet bij veel mensen nu in het verkeerde keelgat.

“Moest een man zijn broek uittrekken waar kinderen bij zijn, is hij een crimineel”, “Wanneer word je gearresteerd” en “Je hebt geen zelfrespect”. Het zijn slechts enkele van de negatieve reacties op het topless ritje. Rose trekt zich echter bitter weinig aan van de kritiek en gaat lustig door met het delen van halfnaakte kiekjes.

