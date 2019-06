“Het is gevaarlijk als uw man wit poeder op het aanrecht laat liggen terwijl hij op jullie dochter let”

Genk / Tongeren -

Ze kende niets van drugs. Dacht dat ze een goede man had. Een zorgzame vader voor hun dochter terwijl zij de kost verdiende. Tot S. (47) na de nachtpost thuiskwam en wit poeder op het aanrecht vond. “Ik ben zo boos geweest, ik smeekte dat hij zou stoppen. Een betere man kon ik me niet voorstellen. Zonder de drugs”, huilde de ex-vrouw van beschuldigde Roberto Santoro. “Maar hij is altijd tegen me blijven zeggen dat hij dit niet gedaan heeft.”