Hechtel-Eksel -

Het Limburgse fietsnetwerk is opnieuw uitgebreid met een topattractie in Hechtel-Eksel. Men kan voortaan letterlijk fietsen door de bomen, meteen ook de naam van het gloednieuwe traject. Het bevindt zich vlakbij het fietsknooppunt 272 aan Pijnven in Bosland. De route doet het omliggende natuurgebied alle eer aan en scheert hoge toppen.