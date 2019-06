Mercedes-Benz-verdeler Claes & Zonen valt in internationale handen

Vorige week hebben de familie Claes en familie Maurin een akkoord gevonden over de verkoop van de aandelen van de Mercedes-Benz-concessies in Sint-Truiden, Tienen en Tongeren. Ook Revisiebedrijf Claes & Zonen verhuist van eigenaar. Het bestaande team blijft aan boord, zodat er voor de klanten niets verandert.

De familie Maurin is een internationale groep van Franse origine, met meer dan 100 concessies in portefeuille in het buitenland en ook al een 15-tal in België, waaronder Mercedes Benz GMS in Leuven. Een ...