Tim Wellens wint tijdrit in Baloise Belgium Tour, Remco Evenepoel blijft leider

Tim Wellens heeft de tijdrit in de Baloise Belgium Tour (2.BC) gewonnen. In de race tegen de klok over 9,2 kilometer in Grimbergen was hij de snelste voor Nathan Van Hooydonck. Remco Evenepoel werd vierde en blijft leider, specialist Victor Campenaerts stelde teleur met de derde plaats.

De 28-jarige Wellens werkte de 9,2 kilometer in Grimbergen af in 10:46 en haalde het zo van Nathan Van Hooydonck (0:01), en werelduurrecordhouder en ploegmaat Victor Campenaerts (0:02). Remco Evenepoel eindigde op iets meer dan twee seconden van de winnaar op de vierde plaats en zo kwam zijn leiderstrui niet in gevaar. De negentienjarige belofte van Deceuninck - Quick-Step veroverde donderdag de leidersplaats met een klinkende overwinning na een solo in Zottegem, de eerste profzege in zijn carrière. In de stand heeft hij een voorsprong van 57 seconden op Wellens.

Foto: BELGA

Zaterdag wordt de vierde etappe afgewerkt, een rit over 151 kilometer met start en aankomst in Seraing. De Ronde van België eindigt zondag met een rit over 158,4 kilometer tussen Tongeren en Beringen.

Campenaerts: “Dit had ik niet verwacht”

Werelduurrecordhouder Victor Campenaerts stelde teleur. Vooraf werd hij tot de favorieten gerekend in deze tijdrit maar hij kon die favorietenrol niet waarmaken.

Foto: Photo News

“Ik voelde me niet slecht. Ik had wel het gevoel dat ik pas in het tweede deel onder stoom kwam en dat ik het in het beginstuk heb laten liggen. Maar dit had ik niet verwacht, ik ben echt wel teleurgesteld nadat ik in de Tirreno op deze afstand nog tegen de allerbesten van de wereld streed”, reageerde de tijdrijder van Lotto-Soudal, die donderdag nog ten val was gekomen toen hij op pad was met ene Remco Evenepoel. “Na die val van gisteren voelde ik me ‘s ochtends wat stijf aan mijn linkerkant maar daar heb ik nooit aan gedacht in de tijdrit. Gisteren ben ik misschien wel te diep geweest een dag voor de tijdrit. Maar die val gebruik ik liever niet als excuus, ik had er meer ven verwacht. Ik was nu niet echt op mijn gemak door de bochten maar dat hoort bij tijdrijden en dit was een mooi parcours. Ik dacht dat ik snel was, maar niet snel genoeg blijkbaar. Daar heb ik weinig aan toe te voegen.”

Uitslag:

1. Tim Wellens in 10:46

2. Nathan Van Hooydonck +1”

3. Victor Campenaerts +2”

4. Remco Evenepoel +3”

5. Ryan MullenTFS +4”

6. Christophe Laporte +5”

7. Matthias Brändle +6”

8. Alex Kirsch +8”

9. Lasse Hansen +8”

10. Niki Terpstra +11”