KMI waarschuwt voor intense regen en kondigt code geel af

Het KMI waarschuwt voor een actieve regengolf die vrijdagavond en -nacht over ons land zal trekken. Op sommige plaatsen kunnen grote hoeveelheden neerslag vallen in korte tijd, dus geldt van twee uur vannacht tot 10 uur zaterdagochtend code geel in alle Vlaamse provincies.

Vrijdagnamiddag wordt het eerst nog overwegend droog, maar tegen de avond wordt de (hoge) bewolking dikker. De kans op een bui of onweer stijgt eerst in het oosten en zuidoosten van het land. In de tweede helft van de nacht wordt het overal zwaarbewolkt met regen of verspreide buien. Soms kunnen de buien fel zijn en plaatselijk kan er veel neerslag vallen op korte tijd. Ook kan het lokaal tot een onweer komen.

Het KMI kondigt daarom vanaf middernacht code geel af in Vlaams-Brabant en Limburg, in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen is dat vanaf één uur. De waarschuwing blijft gelden tot zaterdagochtend tien uur in alle Vlaamse provincies.

Zaterdagochtend verlaat de actieve neerslagzone ons land richting Nederland. Daarna krijgen we een wisselende bewolking, met zon en wolkenvelden. Lokaal kunnen er nog buien vallen, vooral in het noorden en noordoosten van het land, maar elders wordt het overwegend droog.