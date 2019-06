Deze kat heeft graag dat je met zijn voeten speelt

In de categorie onbelangrijk maar toch leuk nieuws maken we kennis met Marshall, een rosse kater. Toen de Amerikaanse Olivia hem in huis nam, zag ze meteen dat hij bijzonder was. Hij heeft namelijk op elke poot tenen te veel. Vooraan zijn die zelfs zo groot dat hij extra kussentjes heeft onderaan zijn voetzolen. Het lijkt wel alsof hij pantoffeltjes aan heeft. Marshall zelf heeft alvast geen last van zijn grote voetafdruk. Wel opletten, want een klauw wil je er toch niet van krijgen vermoedelijk.