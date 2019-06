The Sixties in de bib

Maasmechelen - Rudolf Hecke was te gast in de bib en dompelde de toehoorders onder in de sixties. Geluidsfragmenten en muziekdocumenten loodsten de toeschouwers en toehoorders door de sixties.

Alles was aanwezig, een uniek decor, een begenadigde verteller… Het eindresultaat was een supergezellige avond. Of zoals een aanwezige het verwoordde: "Op voorhand wist ik niet wat ik moest verwachten, maar het was onverwacht geweldig. Rudolf heeft me heel wat doen (glim)lachen en hoewel ik een puber was in de sixties en de muziek toch wel volgde, heeft hij mij heel wat bijgeleerd."