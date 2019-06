Warm weer op komst: deze beha’s zie je niet onder je top of T-shirt

De komende dagen wordt het aangenaam, maar ook heel zweterig weer. Dus: de topjes en T-shirts mogen uit de kast. Maar het laatste wat je wilt, is de vorm van je beha er zien doorkomen - tenzij je net een pittig accent wil leggen met een streepje kant. Bij deze exemplaren is er geen spoor van ontsierende beugels of haakjes.

“Met een T-shirtbeha wordt eigenlijk een beha bedoeld met gladde cups. Er worden geen kant of andere accenten aan toegevoegd zodat je e niet ziet door een aansluitend kledingstuk”, zegt Marieke Van Pee, eigenares van lingeriewinkel Eva’s Appel in Gent.

Gladde cups zijn één ding, maar dan kun je tegenwoordig ook nog kiezen voor naadloze lingerie, die helemaal onzichtbaar zijn onder je kleding. “Er wordt vaak gekozen voor synthetische materialen die goed meerekken. De naadloze beha’s heb je met voorgevormde of zachte cups”, klinkt het. Volgens Van Pee is het niet omdat je geen versteviging ziet, dat de lingerie niet voldoende steun biedt. “Chantelle heeft nu een nieuwe lijn die heel dun en naadloos is, maar de modellen zijn heel stevig.”

Niet sporten

Op zoek naar een ‘onzichtbare’ beha, houd dan ook rekening met de kleur. “Onder bleke kledij draag je het best huidskleurige lingerie. Bepaalde roodtinten zijn ook niet zichtbaar in je outfit.” De gouden tip van de experte: neem steeds de T-shirts of andere kledingstukken zoals jurkjes mee naar de lingeriewinkel. Check tijdens het passen of er echt geen spoor van je beha te bespeuren valt.

Van Pee voegt er nog aan toe dat er momenteel twee grote trends zijn in lingerieland: of je gaat voor supervrouwelijke lingerie, of voor comfortabel. “Eén ding staat vast. Hoe comfortabel een beha ook zit onder een shirt: ga er niet mee sporten. Je mag gerust gaan joggen om je lijn te onderhouden, maar je borsten zullen er niet goed uitkomen. Om te sporten is een goede sportbeha steeds een must.”