Wie vlotjes z’n gras wil maaien, moet bij Honda zijn. Zij hebben namelijk de snelste grasmaaier ter wereld gebouwd. De zitmaaier klopt vlotjes de snelheden van een gemiddelde Ferrari, Porsche of Lamborghini. In een handvol seconden snelt de grasmaaier naar 100 mijl per uur… een duizelingwekkende 160 kilometer per uur dus. Best niet te veel gas geven, of je hangt in je hortensia’s. Of erger nog, die van je buur.