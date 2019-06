“Het filmpje dat het leven van mijn dochter redde”: amper 20 seconden nodig om dokters te overtuigen

Dokters dachten dat baby Ella een simpele, maar zware verkoudheid had. Het was pas toen moeder Jade hen een filmpje van het meisje lieten zien dat ze in actie schoten. “Zonder die video had ik gewoon een baby met hoge koorts naar het ziekenhuis gebracht, en hadden ze me naar huis gestuurd.”

Gelukkig had Jade de video gemaakt, want op de beelden zijn er duidelijke tekenen van sepsis, of bloedvergiftiging, te zien. Sepsis is dodelijk en wordt veroorzaakt door een ernstige bacteriële infectie, waarbij bacteriën de bloedbaan binnendringen.

“Ella was al een tijdje van de ene verkoudheid in de andere aan het sukkelen, maar plots kreeg ze erg hoge koorts.” Op de video is te zien hoe de baby oppervlakkig ademt en haar huid bleek is en paarse bloemetjes vertoond. “Ik bracht haar naar het ziekenhuis waar de dokter zei dat ze koortsstuipen had gehad. Maar, toen ik de video toonde, veranderde de diagnose en werd ze meteen opgenomen.”

Het meisje moest 12 dagen in het ziekenhuis blijven met een bloedvergiftiging, maar is intussen helemaal hersteld. Het voorval dateert van drie jaar geleden, maar Jade verspreidt de video nu pas omdat ze vindt dat elke ouder dit zou moeten zien. “Iedereen moet deze symptomen herkennen.”