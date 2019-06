Zes jaar cel gevraagd voor zes messteken bij verkeersagressie

Beringen -

Het openbaar ministerie in Hasselt heeft vrijdag zes jaar cel gevorderd tegen een 34-jarige Beringenaar voor een extreem geval van verkeersagressie. Op 28 januari 2017 stak de verdachte een man uit Deinze liefst zes keer met een uitbeenmes na een aanrijding in Houthalen-Helchteren. Een uithaal trof het slachtoffer 7 cm diep in de borststreek en schampte af op een rib.