Deze beelden komen uit Wuping, in het oosten van China. Daar is het regenseizoen begonnen en komen modderstromen deze tijd van het jaar wel meer voor. Op de beelden is te zien hoe een pak auto’s en de hele weg in een oogwenk verdwijnen onder een metersdikke laag modder. Er zou nog steeds een man vermist zijn. Veel tijd om weg te rennen was er dan ook niet.