Kenzo moet op zoek naar nieuwe ontwerpers

Het Parijse modemerk Kenzo neemt afscheid van de twee hoofdontwerpers achter het label: Humberto Leon (44) en Carol Lim (44). Het duo blies het label acht jaar lang nieuw leven in, maar wil zich nu opnieuw toespitsen op hun merk Opening Ceremony.

Na het tonen van hun laatste mannen- en vrouwencollectie op de Paris Fashion Week op 23 juni, zal het duo officieel het modehuis verlaten op 1 juli. Leon en Lim debuteerden bij Kenzo, in de portefeuille van LVMH, in 2011. Toen hadden ze met Opening Ceremony al ongeveer een decennium hun eigen merk in New York.

Het Amerikaanse duo steeg liet hun creatieve talent de vrije loop en steeg daarmee snel naar de top van de modewereld. Hun speelse stuks vielen in de smaak bij zowel een streetsyle-publiek als in glamoureuze middens. Vooral de trui met de bombastische, geborduurde tijgerprint stond enkele jaren geleden op het verlanglijstje van veel modeliefhebbers.

Wat er zal gebeuren na het nakende afscheid? Humberto Leon en Carol Kim vinden het naar eigen zeggen tijd om zich te concentreren op hun eigen merk. Over hun opvolger(s) is nog niets bekend.