Zieke Van Veldhoven kan nog niet beslissen over toekomst bij Lommel SK

Harm van Veldhoven is in beeld bij de Belgische club Lommel SK. De directeur van Roda zegt in een reactie eerst te willen herstellen voordat hij een besluit neemt over zijn toekomst.

Van Veldhoven meldde zich dinsdag ziek. Volgens de club omdat hij vanwege zijn gezondheid niet meer in staat was om te werken. De 56-jarige Belg combineert al bijna een jaar de functies van algemeen en technisch directeur en loopt om die reden al geruime tijd op zijn tandvlees.

Geïnteresseerd

Terwijl Van Veldhoven thuis zit, toont zijn oude werkgever Lommel SK zich geïnteresseerd in zijn diensten. De Belgisch-Limburgse club, die uitkomt op het tweede niveau, werd onlangs overgenomen door een Israëlische investeerder en is op zoek naar een nieuwe operationeel directeur. CEO Rudi Vandenput stelt tegen regionale televisiezender TV Limburg dat er gesprekken lopen met Van Veldhoven. „Er is nog één plekje open (...) en dat is de functie van operationeel directeur. We hopen dat Van Veldhoven die functie wil invullen.”

Herstellen

Van Veldhoven zelf laat in een korte reactie weten nu nog niets over zijn toekomst te willen zeggen. „Veel mensen bellen me om te vragen hoe het met me gaat en wat nu de toekomst gaat worden”, zegt hij. „Ik heb aangegeven dat ik eerst wil herstellen en dan wel zal bekijken wat het vervolg zal zijn.”

Vraagtekens

Bij de positie van Van Veldhoven worden vraagtekens geplaatst sinds investeerder Mauricio Garcia de la Vega zijn intrede deed bij Roda. De Mexicaan drukt een stevige stempel op het technische beleid en onderhandelde bijvoorbeeld zelf met de nieuwe trainer Jean-Paul de Jong. Ondanks de veranderde verhoudingen werd vanuit Roda telkens benadrukt dat de afwezigheid van Van Veldhoven los staat van de komst van de beoogde nieuwe eigenaar.