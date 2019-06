Reuzenteek rukt op, en ruikt jou al vanop tientallen meters afstand

Begin deze lente lanceerde het Agentschap Zorg en Gezondheid een campagne om de Vlaming te waarschuwen voor teken, die de spierziekte van Lyme kunnen veroorzaken. Nu duiken in Duitsland al reuzenteken op.

In Duitsland hebben onderzoekers van de Universiteit van Hohenheim zes hyalomma-teken gevonden – reuzenteken. Ze zijn driemaal zo groot al de normale teek en kunnen tot op een afstand van een paar tientallen meters mensen ruiken.

De reuzenteken komen uit Azië en Afrika en zijn op de rug van trekvogels tot bij ons meegereisd. Eenmaal ze hier zijn, nestelen ze zich blijkbaar graag in paarden. De zes reuzenteken zijn namelijk allemaal gevonden op stoeterijen in Duitsland, vlak bij de Nederlandse grens.

Beter thuisvoelen

Zo verwijder je een teek.

“Deze vondst leert dat steeds meer exotische dieren zich beter thuisvoelen in het koudere noorden. Eerder was er al het bericht over de oprukkende tijgermug, die dengue overbrengt. Nu is er dus ook de reuzenteek, die de ziekte van Lyme (die zenuwen, spieren en gewrichten aantast) kan overbrengen”, zegt Koen Schoeters, de man achter de ‘Wees niet gek. Doet de tekencheck’-campagne van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Neem een kip

Arnoud Albersbergh van Care Plus (reisapotheek) zegt dat we toch rekening moeten houden met die Duitse vondst. “Zes reuzenteken lijkt niet veel, maar weet dat één vrouwtje makkelijk 3.000 eitjes kan leggen. Als de helft daarvan vrouwtjes zijn en die moeten zich allemaal voeden met bloed om eitjes te kunnen maken, dan kunnen we er snel last van krijgen.”

Wat ertegen te doen? “Een kip nemen”, zegt Arnoud Albersbergh. “Die pikt de teken wel uit je tuin. En wat ook helpt, is je gazon kort houden. Daar houden teken niet van.”