Trappist Westvleteren kan voortaan online besteld worden

Dankzij de ‘slimme’ digitale wachtkamer zal de distributie billijker verlopen, dat maakten de monniken bekend op een druk bijgewoonde persconferentie.

De monniken van de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren gaan de verkoop van hun trappistenbieren anders organiseren. Het reservatiesysteem via de telefoon wordt afgeschaft en vervangen door een webwinkel op www.trappistwestvleteren.be.

Het nieuwe systeem heeft een aantal voordelen voor de liefhebbers van Westvleteren: ze kunnen bijvoorbeeld vrij kiezen tussen de drie soorten van Trappist Westvleteren, met een maximum van twee kratten per aankoop en zolang de voorraad strekt. De monniken hebben in de webwinkel een ‘slimme’ wachtkamer laten inbouwen. Hierdoor krijgen consumenten, die geruime tijd terug of nog nooit een bestelling plaatsten, voorrang op particulieren, die minder lang geleden Trappist Westvleteren bestelden.

In het verleden hadden malafide opkopers een systeem om via de telefoon een oproep per seconde te realiseren, waardoor het voor de modale liefhebber bijna onmogelijk werd om erdoor te geraken, tenzij ze geluk hadden. Die geluksfactor willen de monniken nu uitschakelen.

Door de praktijken van de malafide opkopers werden de Trappistenbieren internationaal verkocht aan woekerprijzen. De hoogste verkoopprijs, waarvan de monniken weet hebben: 300 dollar voor 1 flesje in Dubai. Op internationaal niveau kunnen de monniken weinig beginnen tegen dergelijke praktijken, vandaar het nieuwe systeem.

Vader-abt broeder Manu Van Hecke toonde trots de voorraad Foto: ptb