Acteur Cuba Gooding Jr. aangeklaagd na klacht over handtastelijk gedrag

De Amerikaanse acteur Cuba Gooding Jr. is donderdag aangeklaagd voor ongewenste aanrakingen. Dat heeft de politie van New York laten weten. De aanklacht komt er nadat een vrouw de Oscarwinnaar beschuldigde van handtastelijkheden het voorbije weekend in een bar in Manhattan.

Gooding bood zich zelf aan bij de politie. Volgens de vrouw zouden haar borsten vorige zondag zijn betast door de acteur. Maar zijn advocaat maakt zich sterk dat zijn cliënt “totaal vrijuit zal gaan”. Gooding is alleszins van plan om onschuldig te pleiten.

“Er treft mijn cliënt geen spatje schuld”, aldus zijn advocaat, die zegt “gechoqueerd en beangstigd” te zijn dat de acteur vervolgd wordt, ook al kreeg de politie camerabeelden te zien uit de bar die hem zouden vrijpleiten.

Gooding won in 1997 een Oscar voor beste mannelijke bijrol voor zijn rol in de film Jerry Maguire. Hij is ook gekend van zijn vertolking van O.J. Simpson in de miniserie The People vs. O.J. Simpson uit 2016.