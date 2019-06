Gluren bij BV’s: Kobe Ilsen heeft een date, Lesley-Ann Poppe zit op haar paard

Genieten van de zon, grappen en grollen bij de Pfaffs en Astrid Coppens telt af: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Lesley-Ann Poppe gaat maar wat graag naar de Sinksenfoor met haar zoontje en kiest op de paardenmolen voor...een elegant paard.

Voor Astrid Coppens is het aftellen geblazen. “Nog even en we zijn met drie!”

Ten huize Gooris-Pfaff is het altijd lachen. Zeker als Kenji een grapje uithaalt met zijn vader.

Wat trekken we aan om naar de voetbalwedstrijd van de Rode Duivels tegen Schotland te gaan kijken? Juist, Schotse ruiten aldus Olga Leyers.

Actrice Hilde De Baerdemaker geniet van de rust in Griekenland en daar hoort een plons in de zee bij. Ook verwijst ze naar haar schouder waar precies iemand opzit.

Kobe Ilsen heeft een date en wat voor een. Voor ‘Op Eén’ trok hij naar Japan waar hij deze 102-jarige deerne ontmoette.

Ook Nathalie Meskens geniet van een vakantie. Zij trok naar Ibiza en leefde zich uit op het water.

Hoog bezoek in het restaurant van Wout Bru. Niemand minder dan Vincent Kompany kwam langs.

Bij ‘Familie’ kruipen ze tegenwoordig met drie in bed. Actrice Sandrine André denkt alvast aan #triootje

Elodie Ouédraogo gaat regelmatig naar de fitness en daar is ze trots op. “Mijn armen lijken zo dun op deze foto, ik moest hem wel posten.” Ook trokken ze er met het hele gezin op uit en daar hoorde een pruik of drie bij.