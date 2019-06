Club Brugge heeft opvolger voor recordtransfer Wesley in het vizier: “Al een tijdje mee bezig”

Club Brugge is van plan een vervanger te zoeken voor diepe spits Wesley. In een gesprek met Sporza bevestigt teammanager Vincent Mannaert vrijdag dat blauw-zwart “al een tijdje bezig is” met de zoektocht naar een opvolger voor de Braziliaan. Die verhuist voor de recordsom van 25 miljoen euro naar Aston Villa.

LEES OOK. Wat met aanval Club Brugge nu aanvalsleider Wesley weg is? “Ze hebben eenzelfde type nodig, geen Samatta”

“We hebben nog een aantal goeie spitsen. Vossen is een zekerheid, Openda heeft het goed gedaan en we blijven ook achter Rezaei staan. Maar het vertrek van Wesley zorgt toch voor een leemte. We wisten wel dat hij zou vertrekken, dus we zijn al een tijdje bezig om een opvolger te vinden”, zegt Mannaert.

Wesley is samen met Youri Tielemans (van Anderlecht naar Monaco) de duurste uitgaande transfer ooit in België. Bij de overgang kwamen trouwens geen makelaars aan te pas. “Dat de transfer zonder makelaars werd afgehandeld, is uitzonderlijk, al is het in het verleden nog gebeurd”, aldus Mannaert. “Als club bouw je ook een netwerk op voor contacten met andere clubs. Als je de zaken rechtstreeks kunt regelen op clubniveau, dan moet je dat doen en dat is wat we nu ook gedaan hebben met Aston Villa.”

Club Brugge maakte donderdag bekend dat boegbeeld Timmy Simons de U16 zal coachen. “Dat sluit perfect aan bij zijn ambitie om op een dag hoofdtrainer te worden”, stelt Mannaert. “Simons wil de volgende stap zetten en zal dat uitstekend doen. Ook voor de jongeren is het fantastisch om met hem te kunnen werken.”

Katrien Meire wordt dan weer COO, verantwoordelijke voor de operationele leiding. Eerder was ze onder meer CEO bij Charlton. “Zij wordt verantwoordelijk voor de operationele zaken, zoals het stadion en het trainingscentrum waar we binnenkort naar verhuizen. Haar internationale ervaring zal ons zeker helpen”, besluit Mannaert.