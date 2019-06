Dit is de belangrijkste wagen in de Tour

Het is een vaste waarde voor het Tourpeloton: de rode ŠKODA SUPERB. Koersdirecteur Christian Prudhomme gebruikt hem als ‘rijdend bureau’ om de grootste wielerwedstrijd ter wereld in goede banen te leiden. Hoewel hij eruitziet als een traditionele SUPERB, bevat deze wagen enkele originele features op maat.

Lange benen

Elke wedstrijddag zit Christian Prudhomme een achttal uren in de wagen. Als je bovendien weet dat de koersdirecteur van de Ronde van Frankrijk 1,90 meter groot is, dan begrijp je dat hij nood heeft aan een comfortabele én ruime wagen. De keuze voor de SUPERB is dan ook niet meer dan logisch, want hij biedt de grootste binnenruimte van zijn segment en een achterbank waar zelfs passagiers met de langste benen niet te klagen hebben. Niet voor niets is dit model ook zeer populair als taxi.

(foto: ASO/Olivier Chabé)

Speciaal dak

Vanuit de SUPERB geeft Christian Prudhomme, die links op de achterbank zit, het startschot van elke Touretappe. “Achteraan de wagen is een panoramisch dak voorzien”, vertelt Franck Meneghini, directeur van het wagenpark bij Tourorganisator ASO. “Bijzonder is dat dit dak naar achteren opent, wat op geen enkele seriewagen bestaat. Het open dak is dus speciaal voor deze wagen ontwikkeld. Bovendien staat er op het dak van deze SUPERB berline aan elke zijde een leuning. Zo kan Christian zich veilig vasthouden wanneer hij de start van de etappe geeft.”

Met zijn koetswerk in Corrida Red is de SUPERB een opvallende verschijning. Die tint werd niet alleen gekozen voor de veiligheid, het is ook de kleur van de Franse sportkrant L’Équipe, eigendom van ASO. “Om nog meer op te vallen, staat er op de linkerleuning ook een rood zwaailicht”, geeft Franck Meneghini aan.

Bescherming

Het parcours van de Ronde van Frankrijk is niet alleen voor de renners, maar ook voor de begeleidende wagens een beproeving. “De renners komen er heel snel aan en wanneer je voor het peloton rijdt, is het soms moeilijk voor de bestuurder om te anticiperen of uit te wijken voor elke put. Om het oliecarter van de motor te beschermen, monteerden we onder de motor (een 2.0 TDI met 190 pk) een beschermingsplaat. Zeer nuttig voor passages over kasseien, bijvoorbeeld.”

Champagne

Ook het interieur van de SUPERB is speciaal aangepast voor zijn rol als wedstrijdwagen. De vijfde plaats achterin werd vervangen door een centrale console. “Die kun je beschouwen als het bureau van Christian Prudhomme. De console bevat onder meer radiokanalen waarmee hij kan communiceren met Radio Tour (de wedstrijdradio die gebeurtenissen deelt met de volgwagens, nvdr), de wedstrijdcommissarissen of de publiciteitskaravaan.”

Daarnaast is de console uitgerust met een minibar. Christian Prudhomme neemt weleens hoogwaardigheidsbekleders of beroemdheden mee in de wagen, zoals de Franse president of onze eigen Eddy Merckx. Die moeten uiteraard met de nodige egards ontvangen worden. Er is een koelruimte voor een fles champagne en plaats voor champagneglazen om onderweg wat bubbels te drinken.

Vier exemplaren

De speciale ŠKODA SUPERB van de Ronde van Frankrijk bestaat in vier exemplaren. “De wagen van Christian Prudhomme rijdt voor het peloton. Ervoor rijdt ook nog de assistentiewagen van de directie en het peloton wordt afgesloten door een derde wagen van de wedstrijdleiding. Tot slot hebben we een reservewagen.”

ŠKODA presenteerde zopas een opgefriste versie van de SUPERB, maar die rijdt pas volgend jaar mee in de Tour. Het nieuwe model komt er voor het eerst ook als plug-inhybride SUPERB iV, die over maximaal 55 kilometer puur elektrisch rijdt. “We zijn heel geïnteresseerd in deze nieuwe hybrideversie. Die past immers perfect bij het ecologische karakter van de wielersport”, besluit Franck Meneghini.

(foto: ASO/Bruno Bade)

