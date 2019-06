Zo’n vijftig cursisten van het Centrum voor Basiseducatie hebben zich vrijdagvoormiddag verspreid over het grondgebied van Genk om er zwerfvuil op te rapen. Gewapend met raapstok en zak werd elk hoekje afgespeurd naar sigaretten, plastic verpakking, papiertjes, blikjes en drankkarton.

“De actie kadert in een project dat we twee weken geleden hebben opgestart”, zegt Helga Cleuren van Basiseducatie. “Daarbij ging heel veel aandacht uit naar energie en duurzaamheid. We hebben ook ...