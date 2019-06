Sint-Jan maakt spandoeken voor het Afro-Latino festival in Bree

Beringen - PO-leerkracht Frauke Ghys werd in het begin van het schooljaar benaderd door een (bevriend) organisator van het Afro-Latino festival van 12 tot 14 juli in Bree. Zij vroegen haar of ze het zagen zitten om enkele banners/spandoeken te maken tijdens de lessen plastische opvoeding om op te hangen op het festivalplein.

De PO-leerkrachten van de Middenschool Sint-Jan wilden hier wel op ingaan maar tijdens de lessen PO was dit echter niet haalbaar. Daarom werd deze uitdaging aanvaard door de leerlingen die zich ingeschreven hadden voor de middagactiviteit PO. Voor hen was dit een ideale opdracht. Zij konden hier kun creativiteit ten volle in kwijt. Afrikaanse thema’s mochten hier zeker niet ontbreken. De middaggroepen PO van juffrouw Ghys en juffrouw Guypen werkten elke week tijdens de middag super hard met dit prachtige resultaat als gevolg. Deze spandoeken zijn dus binnenkort ook te bewonderen op het festivalplein in Bree.