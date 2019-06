Ronde van Zwitserland: wie treedt in voetsporen van (afwezige) Richie Porte?

De Ronde van Zwitserland (World Tour) start zaterdag met een tijdrit van 9,5 km in Langnau im Emmental. Titelverdediger Richie Porte is er niet bij, hij rijdt momenteel de Dauphiné. Wel van de partij is het duo Geraint Thomas en Egan Bernal van Team Ineos, dat zich klaarstoomt voor de Tour, net zoals Enric Mas. Voorts verschijnen er met Rui Costa en Simon Spilak nog enkele titelkandidaten aan de start. Ook Peter Sagan koerst opnieuw op Europese bodem en hij zal zich ongetwijfeld in de sprints willen mengen.

De wedstrijd start met een tijdrit over 9,5 km, daags nadien volgt een etappe over 159,6 km met onderweg bijna 2600 hoogtemeters, nagenoeg de standaard in Zwitserland. De laatste klim ligt op 18 km van de finish. Overleeft een sprinter, dan maakt hij kans, al is de rit van maandag meer spek voor de rappe mannen zoals Elia Viviani, Peter Sagan, Michael Matthews, Alexanders Kristoff of Matteo Trentin.

Op dinsdag en woensdag zijn vluchters wellicht aan zet, al kan de rit van dinsdag misschien ook uitdraaien op een sprint. Vanaf dan zijn de klassementsrenners aan zet met als aperitief de rit naar Flumserberg, 120,2 km, aankomst op een berg van 8,5 km van 9 procent. Vrijdag wacht de langste rit, over 216,6 km, met onderweg enkele stevige cols en aankomst op de San Gottardo. Zaterdag volgt dan een proef tegen de klok over 19,2 km, voor hardrijders. Op zondag wacht het sluitstuk met de rit naar Goms over 144,4 km waar onderweg drie beklimmingen van buiten categorie wachten. De finish ligt na een afdaling van 20 km in deze koninginnenrit.

Tourwinnaar Geraint Thomas zal na zijn derde plaats in de Romandië ongetwijfeld bevestiging willen zien van al de geleverde trainingsarbeid en een goede prestatie willen neerzetten. Hij heeft Egan Bernal in steun die dit jaar al Parijs-Nice won, in de Giro kopman was, maar door zijn valpartij en sleutelbeenbreuk nu naar de Tour gaat. Verder wordt het uitkijken naar Enric Mas, tweede in de Vuelta vorig jaar, en hij trekt nu naar de Tour voor een klassement. Deze rittenkoers is alvast een opwarmer. Verder moet altijd rekening gehouden met Rui Costa, al drie keer eindwinnaar, en Simon Spilak, twee keer aan het feest in Zwitserland, al lijken beide renners wel van hun pluimen verloren te hebben. Wilco Kelderman wordt ook een man om naar uit te kijken, net zoals Patrick Konrad en Mathias Frank.

Van Belgische zijde mag een en ander verwacht worden van Tiesj Benoot, Greg Van Avermaet, Jasper Stuyven, Yves Lampaert en Laurens De Plus.

Rittenschema:

Zaterdag 15 juni: Langnau im Emmental-Langnau im Emmental (9,5 km): ITT

Zondag 16 juni: Langnau im Emmental-Langnau im Emmental (159,6 km)

Maandag 17 juni: Flamatt - Murten (162,3 km)

Dinsdag 18 juni: Murten-Arlesheim (163,9 km)

Woensdag 19 juni: Münchenstein-Einsiedeln (177,0 km)

Donderdag 20 juni: Einsiedeln-Flumserberg (120,2 km)

Vrijdag 21 juni: Unterterzen-San Gottardo (216,6 km)

Zaterdag 22 juni: Goms-Goms (19,2 km) (ITT)

Zondag 23 juni: Goms-Goms (144,4 km)

Palmares de voorbije 10 jaar:

2018: Richie Porte (Aus)

2017: Simon Spilak (Sln)

2016: Miguel Angel Lopez (Col)

2015: Simon Spilak (Sln)

2014: Rui Costa (Por)

2013: Rui Costa (Por)

2012: Rui Costa (Por)

2011: Levi Leipheimer (VSt)

2010: Fränk Schleck (Lux)

2009: Fabian Cancellara (Zwi)