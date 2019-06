Dienstencentrum Hogevijf trekt naar Aarschot

Hasselt - Het dienstencentrum Hogevijf Hasselt wil vanaf nu, in samenwerking met de Seniorenraad, groepsuitstappen organiseren onder het motto ‘niet ver, maar toch goed’. Als eerste bestemming koos men voor Aarschot in Vlaams-Brabant.

Na nauwelijks een half uurtje treinen kwam het gezelschap aan in de Demerstad. Op weg naar de ’s Hertogenmolens werd de groep welkom geheten door Polly Raskin en historicus Jef Ceulemans. Bij een kopje koffie en koek kregen we de nodige uitleg over het bestaan en de werking van dit imposant bouwwerk. Verder ging de wandeling naar de blikvanger van de stad, de Onze-Lieve-Vrouwekerk waar de koster iedereen begroette met live orgelmuziek. Ook hier trokken heel wat kunstwerken en zeker de prachtige koorafsluiting onze aandacht. Na het middagmaal volgde een stadswandeling onder leiding van historica en schrijfster Brigitte Raskin. Vooral het verhaal van verzetsstrijder Pater Raskin en het gruwelijke oorlogsverhaal (Aarschot is één van de zeven martelaarssteden van België) zal zeker bijblijven. Tot slot van de dag bezochten we nog het verrassend mooi Stedelijk Museum waar de meesten nog nagenoten met een Aarschotse Bruine.

Foto’s: Polly Raskin