Internering voor Peltenaar na steekpartij met riek in gezicht

Overpelt -

De correctionele rechtbank in Hasselt heeft vrijdagmorgen de internering bevolen voor de 65-jarige Peltenaar Gerard J. Hij stak op 6 augustus 2015 de Antwerpenaar Alex Koster met een riek in het gezicht in een natuurgebied langs de Kenensdijk in Wijchmaal (Peer). “Hij raakte het hersenvlies.” Het slachtoffer vocht vier dagen voor zijn leven op de afdeling intensieve zorgen en houdt blijvende letsels aan de aanval over.