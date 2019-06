VS leveren ‘bewijs’ voor aanval op olietankers

De gemoederen tussen Iran en de Verenigde Staten lopen weer hoog op toen donderdag twee olietankers in de drukste olieroute aangevallen werden. De Verenigde Staten wijzen naar Iran en hebben nu een video vrijgegeven om dat aan te tonen. De video is evenwel niet erg duidelijk en sluitend.

Foto: screenshot The Washington Post

Twee tankers werden donderdag in de Golf van Oman, bij de Straat van Hormuz, getroffen door een explosie. De eerste tanker had 75.000 ruwe olie aan boord, de tweede was geladen met methanol. Meer dan waarschijnlijk gaat het om een aanval met zeemijnen. Op 12 mei werden in die buurt al vier tankers getroffen die voor anker lagen aan de Verenigde Arabische Emiraten. Het onderzoek wees toen op zeemijnen.

Het is de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, die met een beschuldigende vinger naar Iran wees. Om zijn hypothese te ondersteunen gaf hij een video vrij van na het incident. Op de onduidelijke zwartwit video zou te zien zijn dat Iran een zeemijn waarmee de aanval gebeurde, ook weer van het schip haalde. Voor de video: klik hier.

Dat Iran verdacht wordt, heeft het land aan zichzelf te danken. Nadat president Trump de nucleaire deal met het land had geblazen en nieuwe sancties had ingesteld, waarschuwde Teheran de wereld. Als de olie-export van Iran geblokkeerd zou worden, zou het land ervoor zorgen dat er geen schip meer door de Straat van Hormuz zou geraken. Maar de Golf van Oman nu al onveilig maken met obscure aanslagen, is wel erg riskant. Als de betrokkenheid van Iran bewezen wordt, dan zullen er nieuwe sancties komen en zal de olie-export vermoedelijk getroffen worden. Vorig jaar verdiende de Iraanse staatskas 66 miljard aan olie-export, twee derde van het totaal.

De Japanse bemanning ontkent dat er mijnen gebruikt werden. Volgens voorzitter Yutaka Katada van het Japanse bedrijf Kokuka Sangyo heeft de bemanning van de tanker Kokuka Courageous een inkomend “vliegend voorwerp” gezien. Het schip is twee keer aangevallen maar niet door een torpedo, klinkt het.

Als er effectief zeemijnen gebruikt werden, kan eigenlijk iedereen de dader zijn. Het is een geducht wapen en veel knowhow is er niet voor nodig. Veel geld evenmin: de goedkoopste mijnen die al zware schade kunnen aanrichten, kosten tussen 3.000 en 9.000 euro.