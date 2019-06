Maarten van ‘Down the Road’ schittert in nieuwe videoclip van Regi

Regi lanceert vandaag zijn nieuwe single Summer Life. In de videoclip duikt een bekende op: Maarten van ‘Down the Road’.

Maarten was al lange tijd fan van Regi en raakte met hem bevriend nadat ze elkaar ontmoetten op de MIA’s. Hun vriendschap staat centraal in de videoclip. Ook de barbecue-skills van Maarten, die de trouwe kijker zich waarschijnlijk nog herinnert van ‘Down the Road’, krijgen een plekje in de video.

Voor Summer Life werkt Regi samen met de Nederlander Jake Reese, die ook al te horen was in Regi’s hit Ellie, en de Belgische OT, bekend van ‘The Voice van Vlaanderen’ en MNM Rising Star.