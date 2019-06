Met regen het weekend in, volgende week warmer

Wie had gehoopt op een zomers zonnig weekend, kan dat vergeten. Na een wisselvallige vrijdag begint het weekend met nieuwe regen- en onweersbuien. Volgende week voorspelt het KMI warmer weer.

Vrijdag is het eerst op de meeste plaatsen zwaarbewolkt met regen of buien, vooral in het centrum en het oosten van het land. Later wisselen soms brede opklaringen en wolkenvelden elkaar af en wordt het overwegend droog.

De maxima liggen tussen 20 of 21 graden aan zee en 24 of 25 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen, bij een zwakke of soms matige wind uit zuid tot zuidoost ruimend naar zuid tot zuidwest, en naar noordwest aan de kust.

Komende avond en nacht verwacht het KMI soms intense regen- of onweersbuien vanaf het zuiden met op sommige plaatsen kans op vrij veel neerslag. De minima liggen tussen 12 en 16 graden. De wind waait zwak of soms matig uit veranderlijke of noordelijke richtingen.

Zaterdagochtend verlaat de regenzone ons land richting Nederland. Nadien wordt het wisselend bewolkt met nog lokale buien. De maxima schommelen rond 21 graden bij een zwakke of matige wind uit westelijke richtingen.

Zondag krijgen we eerst brede opklaringen. In de loop van de dag komen er bewolkte perioden met vooral in het westen en in het noorden kans op enkele buien, de meeste over het westen van het land. De maxima liggen nog rond 20 graden.

Maandag lijkt het meestal droog te blijven met afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden. Het kwik zou tussen 20 graden aan zee en 24 graden in de Kempen klimmen.

Dinsdag wordt het droog en zonnig op enkele wolkenvelden na. Op het einde van de dag neemt de kans op een bui in de Ardennen toe. Het wordt warm met maxima rond 25 graden in het centrum van het land.

Woensdag wordt het warm met maxima tussen 24 of 25 in de Hoge Venen en plaatselijk 29 of eventueel 30 graden in de Kempen. Het is eerst vrij zonnig maar later in de dag neemt de kans op onweer toe.