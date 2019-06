Alle Vlaamse gemeenten krijgen schuilhokken voor zwerfkatten

Alle Vlaamse gemeenten krijgen van de Vlaamse overheid schuilhokken voor zwerfkatten die na hun sterilisatie terug worden vrijgelaten. Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft 250.000 euro voorzien voor die ondersteuning.

Omdat heel wat steden en gemeenten te kampen hebben met overlast door zwerfkatten werkte de Vlaamse regering een pakket maatregelen uit. Er kwamen strengere sterilisatieverplichtingen voor katten en gemeenten moesten een specifiek plan van aanpak uitwerken.

Voor het vangen, steriliseren en terugplaatsen van zwerfkatten werken de meeste gemeenten samen met een dierenasiel of een lokale vereniging. Sinds april vorig jaar moeten steden en gemeenten ook beschutting en voeder voorzien voor zwerfkatten die na hun sterilisatie terug vrijgelaten worden.

Alle steden en gemeenten krijgen nu twee kattenschuilhokken. Elk schuilhok is ongeveer 310 euro waard en biedt plaats aan drie tot vier katten. De hokken zijn geïsoleerd en erg gebruiksvriendelijk. Ze worden volledig gemonteerd geleverd bij de gemeenten, zodat zij de schuilhokken snel kunnen plaatsen op plekken waar zwerfkatten zich vaak ophouden.

Bij elk schuilhok horen ook 2 infoborden met onder andere de contactgegevens van het lokale aanspreekpunt voor zwerfkatten, informatie over de sterilisatieplicht en de vraag om de dieren met rust te laten. De steden en gemeenten betalen niets voor de eerste 2 schuilhokken en bijhorende infoborden. Ze krijgen bovendien de kans om via de Vlaamse Overheid extra schuilhokken te bestellen aan een voordelig tarief.

Het zwerfkattenbeleid, dat de voorbije jaren fors werd uitgebouwd, begint vruchten af te werpen. Uit een bevraging van de Dienst Dierenwelzijn blijkt dat ondertussen 99% van alle gemeenten een meldpunt zwerfkatten heeft. 93% van de gemeenten neemt actief maatregelen rond zwerfkatten. 85% van de gemeenten vangt zwerfkatten en van die gemeenten plaatst 95% de katten ook weer terug na het steriliseren. En ook al hangt het af van asiel tot asiel: toch is er in de meest recent beschikbare cijfers ook een daling van het aantal katten in asielen merkbaar.