Cipier van gevangenis Andenne gearresteerd voor drugshandel

Een cipier van de gevangenis van Andenne is donderdag onder aanhoudingsbevel geplaatst voor drugshandel binnen de instelling. Dat verklaart het parket van Namen, dat de berichtgeving van RTL Info bevestigt.

De vrouw wordt ervan verdacht de gedetineerden te hebben voorzien van drugs. Volgens RTL Info is nog een andere cipier onder aanhoudingsbevel geplaatst in dezelfde zaak, maar dat wordt niet officieel bevestigd. Het parket wil in dit stadium van het onderzoek niet meer informatie geven.

Andere cipiers van de gevangenis zijn afgelopen maart al aangehouden voor gelijkaardige feiten. Een van hen is ondertussen vrij onder voorwaarden.