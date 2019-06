Verdachte van terreur Christchurch pleit onschuldig

De dader van de aanslagen op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch, Brenton Tarrant, pleit onschuldig. Dat heeft zijn advocaat vrijdag bekendgemaakt.

In een video vanuit de zwaarbeveiligde gevangenis in Auckland, die live werd uitgezonden in het gerechtsgebouw in Christchurch, verklaarde advocaat Shane Tait dat zijn cliënt “onschuldig pleit voor alle aanklachten”.

Op 15 maart opende de 28-jarige Australische blanke supremacist Brenton Tarrant het vuur in twee moskeeën in de stad Christchurch. Hij maakte 51 dodelijke slachtoffers, terwijl tientallen mensen gewond raakten. In totaal worden Tarrant nu 51 aanklachten van moord, 40 van poging tot moord en 1 van terrorisme ten laste gelegd.

Uit psychiatrisch onderzoek blijkt dat Tarrant mentaal in staat is om terecht te staan. Dat is vrijdag bekendgemaakt tijdens de hoorzitting in Christchurch. Daar waren zo’n tachtig slachtoffers van de aanslagen en naasten aanwezig.

Rechter Cameron Mander maakte bekend dat het proces op 4 mei 2020 zal starten. Het zal ongeveer zes weken duren. Op 15 augustus zal een nieuwe hoorzitting plaatsvinden.