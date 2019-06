Bijna kwart meer fairtradeproducten in België

Het volume gecertificeerde fairtradeproducten is vorig jaar in België met 24 procent gestegen. Bij de belangrijkste productcategorieën – bananen, koffie en cacao – was sprake van een groei met 26 procent. Dat heeft de ngo Fairtrade Belgium vrijdag bekendgemaakt.

Bijna een op de vijf bananen was fair trade in 2018, maar koffie en chocolade halen nog steeds geen 5 procent marktaandeel. De progressiemarge is volgens Fairtrade Belgium dus nog “immens”. “Het is van groot belang dat we met z’n allen een tandje bijsteken, want vandaag kunnen producenten slechts een deel van hun oogst verkopen aan fairtradevoorwaarden”, zegt Nicolas Lambert, directeur van Fairtrade Belgium. “De rest van de productie moet onder conventionele voorwaarden verkocht worden, zonder garantie op een minimumprijs en zonder aanvullende premie.”

De positieve trend van de voorgaande jaren zet zich wel onveranderlijk voort. “Dit toont aan dat de vraag van de consument naar meer ethische producten blijft toenemen, maar ook dat industrie en supermarkten steeds meer eerlijke producten beschikbaar maken in de winkelrekken”, klinkt het bij Fairtrade Belgium. “Dat is ook het geval voor kleinere winkels en gespecialiseerde handelszaken, waar aanwezigheid en verkoop van fairtradeproducten in stijgende lijn gaan. Dat is vooral ook goed nieuws voor de producenten, want het volume op de markt en de impact op de kwaliteit van hun leven zijn nauw met elkaar verbonden.”

De ontwikkelingspremie (een extra bedrag dat bovenop de aankoopprijs gestort wordt aan de boerenorganisatie) die gegenereerd wordt door de verkoop van eerlijke producten op de Belgische markt is in tien jaar tijd verdrievoudigd. Ze kwam vorig jaar uit op ruim 2,7 miljoen euro, een stijging met 17 procent ten opzichte van 2017.