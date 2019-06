Remco Evenepoel krijgt meteen na straffe solo de wind van voren van ploegmaat

Wielrennend België mag dan gekraaid hebben van de pret toen Remco Evenepoel donderdag zijn duivels ontbond in de Ronde van België, niet iedereen was even gediend met de krachttoer van de jongeling van Deceuninck-Quick Step. Uit beelden van Sporza blijkt dat Evenepoel meteen na de finish er duchtig van langs kreeg van ploegmaat Fabio Jakobsen, die tweede werd.

Jakobsen feliciteert Evenepoel eerst met de zege, maar daarna laat de Nederlandse sprinter zich duchtig gelden. “Je gaat te vroeg. (...) Je draait mij ook de nek af, he. Ja, ik ben kwaad. Ik heb heel de koers geen bidon kunnen pakken, alleen maar jij.”

Op Twitter gaat Jakobsen, die zich er niet van bewust was dat het incident gefilmd werd, dieper in op het voorval. “Opbouwende kritiek richting Remco, op 40km van de finish was er een woordenwisseling tussen ons. Op dat moment was het te vroeg om alleen te gaan. Enorm respect voor het nummer dat hij opvoert. Boosheid was omdat ik in de laatste 2 uur geen bidon kon nemen en met krampen zat.”

Opbouwende kritiek richting Remco, op 40km van de finish was er een woordenwisseling tussen ons. Op dat moment was het te vroeg om alleen te gaan. Enorm respect voor het nummer dat hij opvoert. Boosheid was omdat ik in de laatste 2 uur geen bidon kon nemen en met krampen zat. https://t.co/ylG0VoMsvL — Fabio Jakobsen (@FabioJakobsen) 13 juni 2019

Überhaupt dat er camera’s staan waar de renners zich moeten omkleden vind ik bijzonder. Was me er niet bewust van dat dit gefilmd werd. https://t.co/rRHVkVY2r1 — Fabio Jakobsen (@FabioJakobsen) 13 juni 2019

Evenepoel deed het peloton afzien in de tweede etappe van de Ronde van België. Het nog maar 19-jarige supertalent reed iedereen uit het wiel en kwam solo over de finish in Zottegem. Het is meteen zijn eerste profzege ooit.