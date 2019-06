Emanuele Pirro, de steward die Sebastian Vettel bestrafte: "Sommige commentaren kwetsen me"

Emanuele Pirro, steward van dienst tijdens de GP van Canada, laat weten gekwetst te zijn door sommige commentaren van ex-rijders op de tijdstraf die Sebastian Vettel kreeg afgelopen weekend.

Wat er gebeurd is tijdens de GP van Canada behoeft geen uitleg meer en iedereen heeft zo zijn eigen mening over het feit of de tijdstraf die Vettel kreeg al dan niet overbodig was. Een paar ex-rijders spaarden de stewards niet en vonden dat ze Vettel en Ferrari van de overwinning hadden beroofd. Ook F1-fans waren erg onthutst door de beslissing en ze pasten zelf Pirro zijn wikipedia-pagina aan.

Levende legende Mario Andretti noemde de beslissing “onaanvaardbaar” en Nigel Mansell catalogeerde ze onder de noemer “zeer, zeer beschamend.” Nico Rosberg daarentegen, was het roerend eens met de stewards.

De gebeten hond in dit geval was vijfvoudig Le Mans-winnaar Emanuele Pirro. De aimabele Italiaan heeft ook zevenendertig GP’s in de F1 op zijn CV staan en vervult geregeld de rol van FIA-steward.

“Gelukkig heb ik ook veel boodschappen van solidariteit gekregen uit de F1 en van andere mensen uit de racerij,” aldus Pirro. “Maar het doet wel pijn wat mensen als Andretti en Mansell hebben gezegd.”

Pirro vindt dat in de tijd dat Andretti en Mansell aan de slag waren in de F1 veiligheid een bijkomstigheid was.

“Dat is vandaag niet meer het geval, de wereld is veranderd, het racen is veranderd,” aldus de Italiaan tegenover ‘FormulaPassion.’ “Er zijn duizenden veldslagen geweest voor veiligheid en dat heeft inderdaad ook een invloed op het verloop van een race.”

“Als racefan en fan van Ferrari in het bijzonder vind ik het spijtig dat de race zo afgelopen is. Zoals je wel begrijpt is het niet gemakkelijk om bepaalde beslissingen te nemen maar de integriteit van de sport gaat voor op alles.”

Onze landgenoot, Mathieu Remmerie, liet aan ‘Sporza’ weten dat hij het eens was met de beslissing om Vettel te bestraffen maar moet tegelijkertijd toegeven dat sommige regels wat ver gaan.

“De discussie of het reglement mag aangepast worden mag natuurlijk gevoerd worden, dat is belangrijk voor de sport,” aldus Remmerie.

“Als autosportliefhebber zie ik natuurlijk ook graag een mooie wedstrijd. Gaan sommige reglementeringen dan in bepaalde gevallen te ver? Misschien wel ja. Als je de autosport vergelijkt met 10 à 20 jaar geleden dan is er inderdaad heel wat verstrengd, maar dat was wel altijd op initiatief van de teams zelf.”

