Yellow Tigers lijden in Nations League nipte nederlaag tegen Dominicaanse Republiek

In hun twaalfde wedstrijd in de Nations League volleybal hebben de Yellow Tigers (FIVB-19) donderdag een 3-2 nederlaag geleden tegen de Dominicaanse Republiek (FIVB-10). De setstanden waren 21-25, 25-22, 21-25, 25-14 en 15-11.

Coach Gert Vande Broek gooide opnieuw de namen in de ploeg die de voorbije weken voor mooie resultaten zorgden. Britt Herbots, Kaja Grobelna, Marlies Janssens, Nathalie Lemmens, Celine Van Gestel, Ilka Van de Vyver en libero Jodie Guilliams startten. Anna Valkenborg, Dominika Sobolska, Jutta van De Vyver en Karolina Golliat vielen in. Grobelna en Herbots toonden zich met 19 en 18 punten alweer de vlotst scorende Tigers.

Na zes zeges en evenveel nederlagen zijn de Belgen achtste op zestien landen, net voor de Dominicaanse Republiek. Volgende week (18-20 juni) staan er in Ankara nog wedstrijden tegen Turkije (FIVB-12), Italië (FIVB-8) en Brazilië (FIVB-4) op het programma. Geen eenvoudige klus, want dat is nu net de top drie in de huidige stand. De top zes speelt de eindronde in het Chinese Nanjing. Bulgarije is met amper één zege voorlaatste en kan als slechts geplaatste van de challengers (België, Bulgarije, Polen en de Dominicaanse Republiek) de degradatie niet meer ontlopen.