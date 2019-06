Zondag om 18.30 uur beginnen de jonge Duivels tegen Polen aan hun EK voor beloften. Met Spanje en gastland Italië in hun poule staan de troepen van Johan Walem voor een loodzware opdracht. Het doet niets af aan de ambitie van de zes Limburgers in de selectie: zij willen doorstoten naar de knock-outfase. We stellen ze één voor één aan u voor.