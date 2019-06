Wout van Aert (24 jaar, 1,87 meter, 78 kilogram) deed voor de tweede dag op rij de monden openvallen. Na zijn tijdritzege in Roanne op woensdag, spurtte Van Aert in Voiron opnieuw naar de zege. Wie is die sterke beer uit Herentals en wat heeft hij nog in zijn mars? “Ik ken mijn eigen limieten nog niet en dat is maar goed ook”, zegt Van Aert zelf.