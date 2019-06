GenkZe is zowat de laatste geweest die Danti in leven heeft gezien. Drie, vier keer is S. (46) er die nacht cocaïne gaan kopen. De laatste hit had ze zelfs met haar lichaam betaald. Om op weg naar buiten op de trap Roberto Santoro te kruisen. Daarover getuigen zou S. nochtans alleen doen onder dwang: de ‘escorte’ uit As moest onder escorte gehaald worden. “Ik kom hier niet graag...”